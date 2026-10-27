Manovra, Salvini “Fiducioso sul superamento della legge Fornero” - Tuttoggi.info

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Manovra, Salvini “Fiducioso sul superamento della legge Fornero”

ItalPress

Manovra, Salvini “Fiducioso sul superamento della legge Fornero”

Mar, 27/10/2026 - 11:17

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ROMA (ITALPRESS) – “Domani ci sarà il Consiglio dei ministri per il varo della manovra di bilancio: la situazione economica internazionale non è facile per quanto riguarda il costo del carburante e dell’energia, ma siamo messi meglio di tanti altri paesi europei. La priorità della Lega è superare la legge Fornero e finalmente ci siamo arrivati: restituiamo tre anni di vita a chi vuole andare in pensione non solo per il 2027, ma anche per gli anni a seguire”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un’intervista a 24 Mattino su Radio 24.
“Abbiamo altri incontri in programma, ma sono fiducioso sulla possibilità di mantenere un impegno che la Lega ha preso da anni – aggiunge Salvini -. Ministero dell’Economia e Inps stanno facendo una stima sui costi, ma direi che è una norma di buon senso. Con la norma che abbiamo proposto l’Italia tornerà a essere un paese più rispettoso per i suoi lavoratori e lascerà liberi più posti per i giovani: dare una possibilità di scelta a tanti italiani è importante per me. Abbiamo inoltre chiesto interventi per le partite Iva, alzando a 100.000 euro il tetto per la tassazione semplificata forfettaria al 15%; anche sul tema della sicurezza c’è bisogno di un investimento ulteriore, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni ordinarie nelle forze dell’ordine”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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