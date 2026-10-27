Manovra, Salvini “Fiducioso sul superamento della legge Fornero” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Domani ci sarà il Consiglio dei ministri per il varo della manovra di bilancio: la situazione economica internazionale non è facile per quanto riguarda il costo del carburante e dell’energia, ma siamo messi meglio di tanti altri paesi europei. La priorità della Lega è superare la legge Fornero e finalmente ci siamo arrivati: restituiamo tre anni di vita a chi vuole andare in pensione non solo per il 2027, ma anche per gli anni a seguire”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini in un’intervista a 24 Mattino su Radio 24.
“Abbiamo altri incontri in programma, ma sono fiducioso sulla possibilità di mantenere un impegno che la Lega ha preso da anni – aggiunge Salvini -. Ministero dell’Economia e Inps stanno facendo una stima sui costi, ma direi che è una norma di buon senso. Con la norma che abbiamo proposto l’Italia tornerà a essere un paese più rispettoso per i suoi lavoratori e lascerà liberi più posti per i giovani: dare una possibilità di scelta a tanti italiani è importante per me. Abbiamo inoltre chiesto interventi per le partite Iva, alzando a 100.000 euro il tetto per la tassazione semplificata forfettaria al 15%; anche sul tema della sicurezza c’è bisogno di un investimento ulteriore, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni ordinarie nelle forze dell’ordine”.
“Abbiamo altri incontri in programma, ma sono fiducioso sulla possibilità di mantenere un impegno che la Lega ha preso da anni – aggiunge Salvini -. Ministero dell’Economia e Inps stanno facendo una stima sui costi, ma direi che è una norma di buon senso. Con la norma che abbiamo proposto l’Italia tornerà a essere un paese più rispettoso per i suoi lavoratori e lascerà liberi più posti per i giovani: dare una possibilità di scelta a tanti italiani è importante per me. Abbiamo inoltre chiesto interventi per le partite Iva, alzando a 100.000 euro il tetto per la tassazione semplificata forfettaria al 15%; anche sul tema della sicurezza c’è bisogno di un investimento ulteriore, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni ordinarie nelle forze dell’ordine”.
– Foto IPA Agency –
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