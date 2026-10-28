Manovra, Meloni "Soddisfatta, non risolve tutto ma direzione chiara" - Tuttoggi.info

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Manovra, Meloni “Soddisfatta, non risolve tutto ma direzione chiara”

ItalPress

Manovra, Meloni “Soddisfatta, non risolve tutto ma direzione chiara”

Mer, 28/10/2026 - 22:03

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ROMA (ITALPRESS) – “La legge di bilancio vale circa 26 miliardi. La filosofia è stata concentrare le risorse sulle stesse priorità a cui ci siamo dedicati in questi anni: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d’acquisto incentivi al lavoro, alle imprese, salute. Non è una manovra che risolve tutto, non pretende di farlo, ma sicuramente ha una direzione chiara come sempre l’ha avuto questo governo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del Cdm.
(ITALPRESS).
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(Fonte video: Palazzo Chigi)

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