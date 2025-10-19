 Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese - Tuttoggi.info
Manovra, la bozza: bonus mamme aumenta a 60 euro al mese

Dom, 19/10/2025 - 20:03

Dom, 19/10/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Bonus mamme rafforzato nella Manovra 2026 secondo la bozza visionata dall’Adnkronos. Per le mamme lavoratrici dipendenti ed autonome con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’Inps, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili (contro i 40 euro del 2025), per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. La somma è da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.  

