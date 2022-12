Manovra, il Governo pone la fiducia alla Camera - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo pone la questione di fiducia sulla manovra economica. Ad annunciarlo in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In precedenza il testo aveva ricevuto, tra le polemiche delle opposizioni, il via libera in Commissione Bilancio a seguito delle modifiche apportate dopo una serie di rilievi della Ragioneria Generale dello Stato. La conferenza dei capigruppo stabilirà il programma dei lavori.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).