Manovra, Gualtieri “Obiettivo dare deciso impulso a ripresa economia” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di bilancio 2021. Si tratta di una manovra molto importante e ambiziosa, varata in un momento che vede il nostro Paese ancora sospeso tra le difficoltà causate dalla pandemia e le prospettive concrete di una ripresa economica e sociale forte, per la quale siamo tutti impegnati. La manovra per il 2021 ammonta a oltre 39 miliardi: circa 24 stanziati direttamente in bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal programma Next Generation EU”. Così, in un post su Facebook, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. “L’obiettivo principale è dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia, sostenendo gli investimenti, l’istruzione, il welfare e proseguendo la riduzione delle tasse sul lavoro e sull’impresa. Con una significativa espansione di bilancio orientiamo l’Italia verso la crescita e l’occupazione nel segno dell’innovazione, della sostenibilità e della coesione sociale e territoriale, e lo facciamo cercando di non lasciare indietro nessuno, a partire da chi è più colpito dalla crisi determinata dal Covid”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).