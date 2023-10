Manovra, Giorgetti ai sindaci “Servono pazienza e responsabilità” - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – “Abbiamo davanti a noi una prospettiva nella quale con pazienza e responsabilità possiamo collaborare per individuare soluzioni che sappiano conciliare le aspirazioni dei livelli locali con la salvaguardia degli equilibri complessivi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parlando ai sindaci riuniti per l’assemblea nazionale di Anci a Genova. “Le risorse da utilizzare per queste attività non sono mai abbastanza, lo comprendo, ma non si può ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando”, ha aggiunto Giorgetti. Rispetto al debito pubblico il ministro ha ricordato che “ha raggiunto raggiunto livelli eccezionalmente alti in coincidenza con la crisi Covid e in relazione alle politiche pubbliche di scostamenti di bilancio decise per fronteggiare l’emergenza”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).