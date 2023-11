Manovra, Bombardieri "Nostro percorso di mobilitazione coerente" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Mobilitazione? Stiamo facendo il nostro percorso di mobilitazione in modo coerente con quello che abbiamo fatto nel corso di questi mesi”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL, a Palermo, a margine di un evento per ricordare la scomparsa di Mico Geraci, ucciso dalla mafia 25 anni fa a Caccamo. “Abbiamo presentato delle piattaforme unitarie, abbiamo fatto delle grandi manifestazioni a maggio unitarie – aggiunge -. Il governo sui grandi temi che abbiamo posto che sono i salari, il potere d’acquisto, la sicurezza, il fisco e soprattutto le pensioni, non ha dato risposte, ma ha peggiorato le condizioni. Oggi è più difficile andare in pensione, chi va in pensione coi vecchi requisiti prende di meno e ci sono più di 60 miliardi di risparmi previsti in manovra. Continuiamo a chiedere al governo ‘smentite questa cifra’ però non lo fanno. Vedremo domani nell’incontro col presidente del consiglio se almeno la parte che riguarda i medici e i dipendenti pubblici verrà stralciata da questa norma”. xd6/vbo/gtr