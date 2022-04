Manodopera agricola con paga da fame | 39enne denunciato per sfruttamento del lavoro - Tuttoggi

Lo scorso anno, precisamente il 5 aprile 2021, nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi avevano fermato a bordo di un’utilitaria due giovani di origine marocchina, sprovvisti di documenti e irregolari sul territorio nazionale.

A seguito di accertamenti condotti dai poliziotti dell’Ufficio Anticrimine è risultato che i due giovani prestavano lavoro agricolo “in nero” per un altro loro connazionale, conosciuto nell’ambiente come “Giuseppe”, stabilitosi in Italia da diverso tempo e residente a Perugia.