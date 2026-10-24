Manifestazione non autorizzata a Catania, 9 fermi preventivi e 7 denunce - Tuttoggi.info

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Manifestazione non autorizzata a Catania, 9 fermi preventivi e 7 denunce

ItalPress

Manifestazione non autorizzata a Catania, 9 fermi preventivi e 7 denunce

Sab, 24/10/2026 - 14:03

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CATANIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato gli organizzatori di una manifestazione non preavvisata che si è tenuta nel centro storico di Catania nel pomeriggio del 20 ottobre, il cui intento era quello di arrecare turbative all’ordine pubblico. Eseguiti 9 fermi preventivi e denunciate 7 persone. I soggetti, agendo on-line, avevano fornito a numerosi utenti precise indicazioni su orari e luoghi di incontro, con indicazioni sull’abbigliamento da indossare, ad esempio suggerendo di vestirsi di nero, sulle armi improprie da portare al seguito, quali mazze, tirapugni, fionde, e sui potenziali obiettivi, tra cui i grandi negozi. Grazie all’attività di indagine svolta dai poliziotti della Digos e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, è stato possibile risalire all’identità di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione e dei possibili partecipanti. Per questa ragione gli agenti della Digos, della Squadra Mobile e della Polizia Postale hanno eseguito presso le abitazioni di sei indagati perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di armi e contestualmente hanno proceduto al loro fermo preventivo, in applicazione del nuovo decreto sicurezza. vbo/mca1
(Fonte video: Polizia di Stato)

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