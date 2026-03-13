Manifestazione nazionale Uap al Teatro Brancaccio di Roma - Tuttoggi.info

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Manifestazione nazionale Uap al Teatro Brancaccio di Roma

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Manifestazione nazionale Uap al Teatro Brancaccio di Roma

Ven, 13/03/2026 - 20:03

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(Adnkronos) – L’Uap, Unione nazionale ambulatori e poliambulatori degli enti e dell’ospedalità privata, ha indetto una manifestazione nazionale per il 14 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. L’iniziativa, moderata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone, nasce come “mobilitazione civile a difesa del Servizio sanitario nazionale e per richiamare l’attenzione su alcune criticità che rischiano di indebolirne l’equilibrio”, spiega Uap. Sono “tre i nodi al centro della riflessione: tariffe del nomenclatore nazionale inferiori ai costi reali delle prestazioni; regole diverse per prestazioni sanitarie identiche nella cosiddetta farmacia dei servizi; riordino della rete dei laboratori e concentrazione dell’offerta sanitaria che rischiano di ridurre la sanità di prossimità”.  

Alle 11 aprirà i lavori Cecchi Paone. Seguirà l’intervento della presidente Uap, Mariastella Giorlandino (11.05). Dopo un video saluto di Al Bano (11.15), dalle 11.30 alle 12.30 la parola passerà ai presidenti delle principali associazioni e organizzazioni professionali della sanità che compongono Uap. Quindi le conclusioni della presidente Uap, e alle 12.45 la parola tornerà a Cecchi Paone per la chiusura dell’evento.  

“Nel corso della manifestazione – anticipa Uap – verrà annunciata l’elaborazione di 10 proposte operative che saranno sottoposte nei prossimi giorni al confronto con pazienti e associazioni civiche per la redazione di un Manifesto programmatico per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale”. 

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