PALERMO (ITALPRESS) – La scienza non ha dubbi: una corretta alimentazione, associata a una costante pratica sportiva, rimuove i fattori di rischio che potrebbero portare, in età adulta, al cronicizzarsi di patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Ne abbiamo parlato con esperti e giovani per capire quanto i principi della dieta mediterranea siano fondamentali specie nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza.

col4/fsc/gtr