Il 30enne aveva messo in piedi un giro di stupefacenti nel centro storico

In manette lo spacciatore della movida. Gli agenti del Commissariato di Foligno, in un servizio nelle zone della movida, hanno arrestato un 30enne, indagato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane con atteggiamento sospetto

I poliziotti, durante l’attività di monitoraggio, hanno notato un giovane con un atteggiamento sospetto che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo e di allontanarsi. Gli agenti hanno deciso quindi di sottoporlo a controllo. Una volta raggiunto, il 30enne – già gravato da precedenti in materia di droga – è stato perquisito e trovato in possesso di tre frammenti di hashish, per un peso complessivo di circa 4 grammi.