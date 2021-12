Mancini "Speriamo di fare un regalo agli italiani" - Tuttoggi

“Da qui a marzo c’è tempo e speriamo di fare un grande regalo a

tutti gli italiani e a tutti i bambini che in questi momenti

soffrono di più”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini,

in vista dei playoff per i Mondiali del 2022, in occasione della sua visita ai piccoli pazienti del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Sant'Orsola di Bologna.