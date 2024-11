Manchester City, Guardiola vicino al rinnovo per un'altra stagione - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Pep Guardiola e il Manchester City, un matrimonio che sembra destinato a continuare. Il tecnico spagnolo, in scadenza di contratto la prossima estate, avrebbe infatti deciso di rinnovare con i Citizens per un'altra stagione con un'opzione anche per l'anno successivo.

Il progetto di Guardiola a Manchester quindi continua nonostante le quattro sconfitte consecutive tra Premier, Carabao Cup e Champions League. I Citizens sono attualmente al secondo posto in classifica a quota 23 punti, a -5 dal Liverpool capolista e a quattro lunghezze dal gruppo di squadre al terzo posto, formato da Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest e Brighton.