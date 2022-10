Manca la selvaggina stanziale: "Dopo sono i frutti dei soldi spesi dagli Atc in questi anni?"

Caccia, l'appello alla presidente Tesei del ricercatore faunistico Bartoccini, del Club Le Torri e di Nata Libera Perugia

In cielo e in terra, dove sono i “frutti” dei circa 90 milioni di euro che gli Atc umbri hanno disperso in venticinque anni sui territori umbri a caccia programmata? Se lo chiedono il ricercatore faunistico Mario Bartoccini, il Club cacciatori Le Torri e l’Associazione venatoria ambientale Nata Libera Perugia, nell’ennesimo appello alla governatrice umbra Donatella Tesei dopo le prime giornate di caccia.

“Ci preme ricordare che la verde Umbria, nel corso dei millenni – evidenziano – ha gratificato il suo popolo con la più alta presenza di selvaggina stanziale, ineguagliabile sostegno alimentare. Negli ultimi venticinque anni però, in merito al prelievo venatorio, la corruzione delle stesse leggi operata dalla politica, ha causato la desertificazione faunistica e, non solo della fauna cacciabile. Pur avendo, senza ombra di dubbio, il volume di verde più in salute d’Europa”.