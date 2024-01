"Mamma ho perso il telefono mi servono soldi", donna truffata: denunciati in 2 - Tuttoggi.info

Messaggio sul cellulare da un giovane che si finge il figlio per ottenere 990 euro, in 2 denunciati per truffa dai carabinieri di Magione

Si è vista arrivata un messaggio sul cellulare da un numero che non conosceva ma apparentemente inviato dal figlio. “Mamma ho perso il telefono, mi servono dei soldi”: suonava più o meno così il testo, una truffa che interessa costantemente molte utenze telefoniche. La donna, però, ci è cascata, salvo poi accorgersi di esseere stata truffata e rivolgersi ai carabinieri di Magione per denunciare il fatto. Con i militari dell’Arma che, dopo le indagini, hanno denunciato a piede libero un 24enne ed un 21enne, residenti in Lombardia ed in Campania.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini dai carabinieri, la donna è stata contattata per messaggio sul cellulare da uno dei due soggetti, il quale si è finto il figlio di quest’ultima asserendo di avere in uso una diversa utenza poiché aveva smarrito il proprio telefono cellulare. Al fine di consentirgli di affrontare alcune spese, il ragazzo avrebbe chiesto alla donna di accreditare 990 euro su una carta prepagata. La donna a quel punto, ignara del raggiro ed essendo convinta che il figlio avesse effettivamente bisogno del denaro richiesto, ha provveduto ad eseguire il bonifico.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno permesso di risalire sia all’intestatario dell’utenza telefonica utilizzata dal presunto truffatore, sia all’intestatario della carta prepagata sulla quale è stata accreditata l’ingente somma di denaro. I due sono quindi stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuti presunti responsabili del reato di truffa in concorso ex art. 640 del codice penale.