Maltratta la ex e ha il braccialetto elettronico, ma la raggiunge all'agriturismo: arrestato - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Orvieto hanno tratto in arresto un 31enne romano, gravato da precedenti penali, per non aver rispettato il divieto di avvicinamento all’ex compagna 38enne che, dal 2022, è vittima di maltrattamenti. Nella mattina dello scorso venerdì 26 luglio, la donna ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza dell’ex compagno, che l’aveva raggiunta presso un agriturismo dove la donna stava soggiornando, ubicato nella campagna che circonda il lago di Corbara. I militari, raggiunta prontamente la struttura, hanno sorpreso l’uomo, già destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione di strumento elettronico di controllo, traendolo in arresto.

Obbligo di dimora a Roma

Il Tribunale di Terni, nell’udienza di convalida e rito direttissimo, ha applicato nei confronti del 31enne, recidivo, le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune Roma, di permanenza domiciliare dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e di presentazione alla P.G., rinnovando il Divieto di avvicinamento alla donna con monitoraggio a mezzo del braccialetto elettronico.