Maltratta e perseguita ex compagna, applicato braccialetto elettronico - Tuttoggi.info

Nel corso delle ultime attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a una misura cautelare personale nei confronti di un uomo residente in città, gravemente indiziato di reiterate condotte di maltrattamento e atti persecutori nei confronti della propria ex compagna, per il quale è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico; l’attività, svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, rientra nel costante impegno della Polizia di Stato nella tutela delle vittime di violenza di genere.

Furto in negozio del centro

Nel pomeriggio di ieri 2 gennaio, personale della Squadra Volante è intervenuto presso un esercizio commerciale di Corso Tacito a seguito di segnalazione per un furto appena consumato, individuando e bloccando un uomo che aveva oltrepassato le casse senza pagare, occultando all’interno del giaccone due confezioni di prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di circa 33 euro; l’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato in stato di libertà per il reato di furto, mentre la merce sottratta è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.