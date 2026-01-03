 Maltratta e perseguita ex compagna, applicato braccialetto elettronico - Tuttoggi.info
Maltratta e perseguita ex compagna, applicato braccialetto elettronico

Redazione

Maltratta e perseguita ex compagna, applicato braccialetto elettronico

Era diventato l'incubo dell'ex compagna, interviene la Polizia di Stato con misura cautelare contro uomo violento
Sab, 03/01/2026 - 14:28

Nel corso delle ultime attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a una misura cautelare personale nei confronti di un uomo residente in città, gravemente indiziato di reiterate condotte di maltrattamento e atti persecutori nei confronti della propria ex compagna, per il quale è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa abitualmente frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico; l’attività, svolta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, rientra nel costante impegno della Polizia di Stato nella tutela delle vittime di violenza di genere.

Furto in negozio del centro

Nel pomeriggio di ieri 2 gennaio, personale della Squadra Volante è intervenuto presso un esercizio commerciale di Corso Tacito a seguito di segnalazione per un furto appena consumato, individuando e bloccando un uomo che aveva oltrepassato le casse senza pagare, occultando all’interno del giaccone due confezioni di prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di circa 33 euro; l’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato in stato di libertà per il reato di furto, mentre la merce sottratta è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

