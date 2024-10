Maltempo oggi al Sud, Emilia Romagna respira: previsioni meteo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il maltempo si sposta verso il Sud dell'Italia oggi, l'Emilia Romagna respira dopo un terribile weekend meteo: l'emergenza non può essere ancora archiviata dopo la pioggia delle ultime 48 ore e lo conferma l'allerta arancione che riguarda non solo la regione più flagellata dai nubifragi ma anche Veneto e Lombardia. Fiumi e torrenti vanno monitorati in un quadro che non può essere trascurato.

Il meteo migliora al Nord, con cielo sereno o al massimo coperto - secondo le previsioni - in particolare su Veneto e Liguria. Niente pioggia nemmeno al Centro, con cielo nuvoloso sul versante adriatico. Il maltempo caratterizza l'inizio della settimana al Sud. Pioggia annunciata su Calabria, sulla Sicilia ionica, sulla Basilicata e sul Gargano. Con il passare delle ore, le precipitazioni investiranno progressivamente il resto della Sicilia.

La giornata di lunedì 21 ottobre è caratterizzata dall'allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese), Lombardia (Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale) e Veneto (Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige). In Emilia Romagna e Veneto, la segnalazione è abbinata all'allerta arancione per rischio idrogeologico.

Sulla base delle previsioni, l'allerta gialla per temporali riguarda le regioni del Sud: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.