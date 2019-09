Maltempo, Maserati si schianta contro guard rail

share

I Vigili del Fuoco di Terni sono intervenuti nel pomeriggio di oggi lungo la E45, corsia sud, per un incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Maserati che, porbabilmente, è sbandata finendo contro il guard rail, forse a causa della forte pioggia. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente dell’auto che, invece, ha subito danni ingenti.

share

Stampa