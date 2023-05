“I miei uffici in questi giorni sono stati in contatto con la Regione per capire com’è la situazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e anche delle strutture che sono state evacuate”. Lo ha detto il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, a margine di una conferenza stampa, in merito all’alluvione in Emilia Romagna.

