Maltempo in Liguria, raffiche di vento e alberi caduti a La Spezia e Imperia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il maltempo si abbatte sulla Liguria e sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione a causa del forte vento della scorsa notte.

Le situazioni più critiche in provincia di La Spezia, dove i vigili sono intervenuti per numerosi alberi caduti che fortunatamente non hanno provocato danni né feriti. In provincia di Imperia, a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono caduti sulle auto parcheggiate, fortunatamente senza nessuno all'interno, danneggiandole.

Da questa mattina, prevede Arpal, è previsto un nuovo ingresso della ventilazione settentrionale su tutto il territorio regionale, fino a burrasca, con rapido ritorno a cieli sereni anche nella giornata di sabato. L’azione dei venti sudoccidentali contribuirà alla mareggiata fino a oggi, che avrà entrambe le componenti di libeccio corto e libeccio lungo, mentre la sensazione di disagio fisiologico da freddo sarà incentivata dai venti settentrionali, in particolare nell’entroterra, dove si sommerà all’abbassamento della quota dello zero termico.