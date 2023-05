Per l’Emilia Romagna “ci saranno altri 20 milioni, sempre a disposizione del Presidente della Regione, per le spese immediate”. Lo annuncia il Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, a margine del secondo forum “Verso Sud” organizzato a Sorrento (Napoli) da The European House – Ambrosetti. xc9/pc/gsl