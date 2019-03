Maltempo, forte vento abbatte diversi alberi

A seguito del repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 11 marzo), numerose sono state le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi caduti, tegole e comignoli pericolanti, nelle zone di Città di Castello e Umbertide.

Soprattutto nel tifernate il forte vento ha sradicato diverse piante: una a Lerchi, in via dell’Emigrante, una in loc. Ghironzo a Badia Petroia, e un’altra nell’area verde del Cva di Piosina (foto articolo). Altre ancora sono state abbattute dalle violente raffiche in alcune proprietà private. Gli interventi dei vigili sono stati coordinati con le squadre operative del Comune e la Polizia municipale. Nessun problema, invece, è stato segnalato alla viabilità.

