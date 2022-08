Per le forti piogge una colata di fango e detriti ha invaso il corso principale e alcune vie limitrofe nel comune di Monteforte Irpino (AV). Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per evacuare persone, tra cui alcune con disabilità, rimaste bloccate per il fango all’interno delle proprie abitazioni e per il taglio di piante pericolanti.

pc/mrv