Maltempo Emilia Romagna, Meloni “Troviamo i soldi, poi chi li spende” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Mettere in sicurezza l’Italia è una sfida epocale. Stiamo purtroppo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi, e l’idea errata che la cura del territorio non fosse un investimento strategico”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, intervistata da “Il Messaggero”.”Bisogna cambiare paradigma. Nessuno ha la bacchetta magica ma è arrivato il momento di immaginare un modello completamente nuovo, che sappia responsabilizzare di più tutte le amministrazioni coinvolte e permetta di realizzare le opere necessarie, velocemente e bene. E capire che ci sono interventi che non possono essere più rimandati o bloccati dalla burocrazia o da un certo ecologismo ideologizzato. Non è facile, ma ci metteremo tutto il nostro impegno”, ha aggiunto. A proposito invece della scelta del commissario straordinario per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna, la presidente del Consiglio ha aggiunto: “In questo momento il mio principale problema non è chi spende i soldi ma trovarli, capire le cose da fare e capire quali procedure vanno migliorate per dare risposte immediate”. “Quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo di chi sarà il commissario. Vedremo le funzioni, valuteremo le competenza e sceglieremo il profilo più adatto” conclude.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it