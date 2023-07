Maltempo e grandine, a San Giustino chicchi come palle da tennis - Tuttoggi.info

Temporali e pioggia al confine tosco-umbro, la grandine colpisce la zona tra Anghiari, Sansepolcro e San Giustino | Non si registrano danni

Pomeriggio “atipico” quello odierno (venerdì 21 luglio) in Altotevere, dove dopo giornate di sole a palla e caldo torrido è tornato il maltempo con temporali e, in alcuni casi anche grandine grossa come palle da tennis.

“La regione – spiegano gli esperti di Umbria Meteo – è interessata da un flusso di correnti occidentali umide e relativamente calde ed una circolazione depressionaria a carattere fresco, nord atlantica, stazionante sopra l’Europa centro occidentale”.

Ciò ha comunque portato a condizioni di caldo più umido e afoso in molte zone mentre in altre – da Anghiari a Sansepolcro, fino a San Giustino si sono scatenati rovesci con grandine fino a 5 cm di diametro, che fortunatamente non ha portato particolari danni. Letteralmente imbiancati alcuni campi al confine tosco-umbro, tra Monterchi e Citerna. A Città di Castello la pioggia ha invece fatto solo un breve “passaggio” di pochi minuti.

Da stasera la pressione atmosferica sarà in aumento con instabilità in calo, fino ad esaurirsi entro la nottata. Nel fine settimana sarà ancora caldo, abbastanza umido sabato ma con prevalenza di sole, meno umido domenica ma con temperature in aumento. Confermata poi la breve ma intensa onda calda tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, probabilmente sull’Umbria con temperature un po’ più basse di quanto si poteva ipotizzare qualche giorno fa.