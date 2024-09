Maltempo, allerta arancione in Lombardia: venti forti e piogge al Centro-Nord - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Allerta arancione oggi 27 settembre in Lombardia, gialla in sei regioni, con venti forti e piogge al Centro-Nord. Il maltempo sull'Italia è determinato da una vasta area di bassa pressione in estensione sulle aree settentrionali del nostro Paese, con precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini e una decisa intensificazione della ventilazione.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, informa il Dipartimento della Protezione civile, è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori settentrionali della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Lombardia, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Il weekend vedrà l'irruzione di un fronte freddo con un generale calo delle temperature tra sabato e domenica ma anche temporali e possibile grandine. Domani sotto osservazione saranno soprattutto la Lombardia orientale, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Domenica situazione meteo in deciso miglioramento con sole ma la temperatura calerà.