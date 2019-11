Maltempo a Orvieto, tecnici al lavoro per il ripristino della percorribilità delle strade comunali

Cessata l’emergenza maltempo che nel week end scorso ha interessato come tutta l’Italia anche il territorio del Comune di Orvieto e della zona sud-ovest dell’Umbria, da questa mattina gli operatori del Centro Servizi Manutentivi del Comune sono al lavoro per ripristinare le condizioni di percorribilità dell’intera viabilità comunale interessata tra sabato e domenica da numerosi smottamenti e caduta di alberi per le forti raffiche di vento.

La situazione della viabilità che ha subìto un peggioramento è quella sulla strada del Riorso in località Patarina alle porte del quartiere di Sferracavallo. I tecnici stanno procedendo anche alla stima dei danni per reperire le risorse necessarie economiche ad approntare i lavori di ripristino.

Intanto, per le re 15:00 di oggi, la Società ERG Hidro ha programmato l’apertura delle paratie della diga di Corbara per lo sfioro della piena del fiume Tevere che, nella giornata odierna, ha raggiunto lo sbarramento situato nel territorio di Orvieto. La viabilità di accesso alla frazione è garantita dalla strada di coronamento della diga stessa.

