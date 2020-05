Malta, nuovo allentamento delle restrizioni Covid - Tuttoggi

Le autorità maltesi sono pronte ad adottare ulteriori misure di allentamento delle restrizioni precauzionali in corso, tra cui l’apertura di centri di assistenza e le scuole estive per l’infanzia. La conferma è arrivata dal primo ministro Robert Abela, il quale ha affermato che il governo sta programmando la revoca di alcune misure anti Covid-19. Medici e operatori, ma anche i sindacati di settore, si oppongono ai nuovi piani del governo. Per Abela non è più il momento di rimanere a casa. Nei giorni scorsi, anche i dipendenti pubblici hanno ricevuto una circolare in cui erano autorizzati a tornare al lavoro. Anche i ristoranti e i bar sono stati autorizzati a riaprire da venerdì scorso, anche se si devono attenere a una serie di regole. I ristoranti hanno registrato ricavi superiori al 10% rispetto ai livelli precedenti durante le restrizioni. Nel frattempo, l’aeroporto internazionale di Malta rimarrà chiuso almeno fino a metà giugno. La sovrintendente della sanità pubblica, Charmaine Gauciha affermato che sono in corso discussioni per quanto riguarda la riapertura dell’aeroporto. Malta registra 120 casi attivi di Covid-19 mentre 485 pazienti si sono guariti.

(ITALPRESS/MNA).