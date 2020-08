Malta, caso Caruana, Fenech “Schembri voleva ucciderla” - Tuttoggi

L’imprenditore maltese Yorgen Fenech, accusato di essere la mente dell’assassinio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia nell’ottobre 2018, ha testimoniato che Keith Schembri, l’ex capo di gabinetto ha attivato il piano per l’omicidio di Daphne.

Durante una lunga seduta in tribunale sull’omicidio di Caruana Galizia, le dichiarazioni di Yorgen Fenech alla polizia – riferite in Aula dall’ispettore di polizia Kurt Zahra – hanno provocato scalpore. Ha riferito che è stato Keith Schembri a dirgli di fare avvenire il prima possibile l’omicidio. Fenech ha detto che il piano originariamente non era una sua idea, ma che era stato lo stesso Schembri a chiedergli di trovare qualcuno che uccidesse Daphne Caruana Galizia. Fenech ha detto alla polizia che oltre a Schembri c’erano altre quattro persone che sapevano tutto, tra queste l’ex primo ministro Joseph Muscat.

Durante uno degli interrogatori, Yorgen Fenech ha detto alla polizia che Joseph Muscat gli aveva chiesto due volte di questa vicenda – una volta lo ha convocato nell’ufficio del primo ministro e gli ha chiesto se si fidava di Melvin Theuma. Durante questo incontro era presente Keith Schembri. La seconda volta in cui Muscat ha chiesto a Fenech è stata durante la festa di compleanno del primo ministro organizzata a Girgenti, la residenza estiva ufficiale. Fenech aveva anche affermato che a Girgenti, l’ex primo ministro Muscat lo aveva informato che Melvin Theuma sarebbe stato perquisito dalla polizia nel giugno 2019.

Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di scappare da Malta, Yorgen Fenech ha detto alla polizia che l’avrebbe fatto almeno due giorni prima del suo arresto quando era andato a Gozo e quando Schembri lo ha chiamato e gli avrebbe detto “Ci mancherai”. Il 20 novembre 2019 le Forze armate di Malta hanno arrestato Fenech a bordo del suo yacht dopo che era stato intercettato mentre lasciava la marina di Portomaso. Intanto la Polizia ha confermato che le indagini su Keith Schembri non sono ancora finite.

