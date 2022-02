Malta, 2 e 3 aprile visita pastorale di Papa Francesco - Tuttoggi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Vaticano ha confermato che Papa Francesco sarà in visita a Malta per due giorni ad aprile. Lo ha annunciato questa mattina il nunzio apostolico Alessandro D’Errico durante la messa pontificia in occasione della festa nazionale del naufragio di San Paolo. La visita si terrà il 2 e 3 aprile. Il Papa visiterà la capitale Valletta, Rabat, Floriana, Hal Far e Gozo. Molto probabilmente, ad Hal Far, Papa Francesco visiterà il centro che ospita i migranti. Ma ulteriori dettagli sulla visita pastorale saranno resi noti nelle prossime settimane. Una delegazione del Vaticano sarà presto in visita a Malta in preparazione alla visita.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che questa sarà un’opportunità per Malta e significa che la Santa Sede guarda a Malta in modo positivo. “La notizia è stata accolta con grande emozione”, ha detto Abela, aggiungendo che non vede l’ora di accogliere il Papa tra il popolo maltese.

Il primo viaggio apostolico di papa Francesco a Malta era previsto per il 31 maggio 2020. Però la pandemia ha sconvolto i piani originari.

(ITALPRESS).