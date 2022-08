Malori e infortuni alla Cascata delle Marmore, in 3 soccorsi in un giorno

Ben 3 interventi in un solo giorno alla Cascata delle Marmore da parte del Sasu

Nelle ultime 24 ore il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria, presente all’interno della Centrale Operativa Unificata Regionale 118, ha gestito numerose richieste di soccorso. In particolare, nella giornata di mercoledì 3 agosto sono sono stati 3 gli interventi effettuati in successione dalle squadre del CNSAS presso il Parco della Cascata delle Marmore.

Il primo alle 11:45 per una persona infortunata ad una gamba, lungo un sentiero del parco della Cascata delle Marmore. Le squadre, intervenute congiuntamente con il personale sanitario del 118, hanno provveduto a prestare le prime cure alla paziente e a trasportarla fino all’ambulanza del 118.

In rapida successione, sono giunte alla centrale operativa altre due richieste di soccorso, sempre all’interno del Parco della Cascata delle Marmore, per due persone che, a causa del gran caldo, hanno accusato un malore. Sono quindi state attivate due squadre che anche in questo caso hanno provveduto al recupero dei richiedenti aiuto e alla consegna alle ambulanze 118 presenti in zona.