 Malore in crociera in Sardegna, soccorso dalla guardia costiera in elicottero - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Malore in crociera in Sardegna, soccorso dalla guardia costiera in elicottero

ItalPress

Malore in crociera in Sardegna, soccorso dalla guardia costiera in elicottero

Gio, 17/09/2026 - 14:04

Condividi su:


CAGLIARI (ITALPRESS) – Salvataggio in mare da parte della Guardia Costiera nelle acque del Sud Sardegna. Nella serata di ieri, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una richiesta di evacuazione medica da parte del comando di bordo della nave da crociera “Costa Smeralda”, in navigazione a circa 25 miglia a Sud-Est di Capo Spartivento, in favore di un passeggero di 40 anni, di nazionalità italiana, colto da forti dolori addominali. Valutata la necessità di un immediato trasferimento a terra, è stato disposto l’intervento dell’aeromobile NEMO 11-06 della 4ª Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu, decollato alle ore 18:50. Raggiunta la nave, l’equipaggio dell’aeromobile ha provveduto alle operazioni di trasbordo del passeggero. Alle ore 19:28 è stato comunicato il termine delle operazioni e l’aeromobile si è diretto verso il Presidio Ospedaliero “Brotzu” di Cagliari, dove è giunto alle ore 19:42. Il paziente è stato quindi affidato al personale medico ospedaliero per le cure e gli accertamenti del caso.

col5/gsl (Fonte video: Guardia Costiera)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!