Malore Eriksen, Federazione danese “Condizioni sono stabili” - Tuttoggi

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – Buone notizie confermate anche questa mattina per Christian Eriksen. Le sue condizioni sono “stabili, il giocatore resta in ospedale per ulteriori accertamenti”. L’aggioranmento arriva dalla Federcalcio danese che continua a informare sullo stato di salute del giocatore

colpito da un malore in campo durante la gara degli Europei contro la Finlandia. “Questa mattina abbiamo parlato con Christian, che ha inviato i suoi saluti ai compagni di squadra – si legge – Il team e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi di affetto per Eriksen arrivati da tifosi, giocatori e dalle famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali e club. Incoraggiamo tutti a continuare a mandare i messaggi che saranno certamente inoltrati a Christian e alla sua famiglia”.

