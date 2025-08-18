Malore al mare, muore a 66 anni l'avvocato Mauro Bigi - Tuttoggi.info

Lutto nell’ordine degli avvocati di Perugia: è morto per un malore improvviso mentre era al mare l’avvocato Mauro Bigi. Aveva 66 anni e da 37 anni esercitava la professione forense.

La tragedia è avvenuta domenica 17 agosto a Caorle, in Veneto, dove l’uomo si trovava in vacanza con la moglie e i figli. Intorno all’ora di pranzo Mauro Bigi stava facendo un bagno nel mare quando si è sentito male. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte del bagnino che lo ha portato a riva e poi del personale del 118, con anche l’intervento dell’elisoccorso. A lungo i medici hanno cercato di rianimare l’avvocato, purtroppo senza successo.

La notizia della morte dello stimato professionista è arrivata ben presto a Perugia, destando grande cordoglio.

(articolo in aggiornamento)

foto di repertorio