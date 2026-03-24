Malattia renale cronica, a Roma evento su medicina territoriale e prevenzione - Tuttoggi.info

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Malattia renale cronica, a Roma evento su medicina territoriale e prevenzione

ItalPress

Malattia renale cronica, a Roma evento su medicina territoriale e prevenzione

Mar, 24/03/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la diagnosi precoce, valorizzare il ruolo della medicina territoriale e garantire una piena attuazione dei percorsi di presa in carico rappresentano oggi le principali priorità per affrontare in modo efficace la Malattia Renale Cronica. Questi i temi al centro dell’evento istituzionale promosso a Roma, che ha riunito istituzioni, esperti clinici e associazioni di pazienti, con l’obiettivo di promuovere un confronto strutturato su prevenzione, organizzazione dei servizi regionali e sostenibilità del sistema sanitario. Nel corso dei lavori, realizzati con il contributo non condizionante di AstraZeneca Italia, Bayer Italia, Boehringer Ingelheim, Otsuka Pharmaceuticals Italia, Novartis Italia, Amgen Italia, Dr. Schär e Astellas Pharma, è emersa con chiarezza la necessità di rafforzare le politiche di prevenzione e di intervenire in modo più tempestivo nelle fasi iniziali della patologia.

f04/mgg/gtr

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