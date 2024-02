Malandrino "Unicredit Start Lab è occasione per nuove opportunità" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Le start-up, che nella nostra regione contando anche le Pmi innovative sono circa 800, rappresentano un veicolo importante per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio, nonché una fucina in cui possono generarsi nuove opportunità, talenti, competenze e posti di lavoro. All’edizione 2023 dello Start Lab hanno partecipato 49 business plan e il 63% di questi progetti è stato presentato da ragazzi siciliani sotto i 35 anni: è un dato superiore alla media nazionale ed è testimonianza dell’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani”. Lo spiega Salvatore Malandrino, responsabile in Sicilia di Unicredit Italia, in occasione della terza tappa a Palermo di UniCredit Start Lab.

xd8/pc/mrv