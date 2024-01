Malandrino "Unicredit è da sempre vicino a esigenze del territorio" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit, nell’ambito del progetto ‘Il Corradini in giro’, ha donato un pulmino al Centro di accoglienza per disabili Corradini Onlus di Palermo. Il Centro Corradini, diretto da Nino Camarda e presente nel capoluogo siciliano dal 2000, ha trovato in via Allotta la propria sede definitiva nel 2017 in un bene confiscato alla mafia: al suo interno vi sono quindici ragazzi con disabilità che variano da medio-gravi a gravissime, ma non manca mai il supporto né degli operatori né dei genitori stessi, alcuni dei quali hanno assistito alla presentazione del pulmino. “Siamo da sempre vicini alle esigenze del territorio – sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile di UniCredit Sicilia, – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione nasce su impulso dei nostri clienti che frequentano il centro Corradini ed è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata a un progetto etico. La carta prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2.3 milioni di euro a circa 200 progetti di Onlus che operano nell’isola”. xd8/vbo/gtr