Malandrino "Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico" - Tuttoggi.info

ItalPress

Mar, 04/11/2025 - 21:02

PALERMO (ITALPRESS) – “Il legame tra UniCredit e la Maratona di Palermo è ormai storico: dal 2008 sosteniamo una manifestazione che valorizza il rapporto tra sport, arte, cultura e ambiente in uno dei centri storici più belli del mondo. La corsa attira famiglie e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici; tanti nostri colleghi partecipano e, nella ‘gara nella gara interna’, consegniamo un trofeo dedicato a due colleghi appassionati che non ci sono più, Maurizio Fragale e Giuseppe Battaglia”. Lo ha affermato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, a margine della presentazione di una mostra fotografica che racconta la Maratona di Palermo 2014-2024.

