Malamovida, a Terni arriva "Alto Impatto" | Palestra trasformata in discoteca - Tuttoggi.info

Non si ferma l’attività di controllo e prevenzione delle forze di polizia anche nel mese di agosto contro il fenomeno della malamovida. Infatti nella serata di ieri sabato 2 agosto, la Questura, con l’efficace concorso di tutte le altre Forze di Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza, Polizia Locale, ha messo in campo un mirato servizio di pattugliamento congiunto di “Alto impatto” per garantire il pacifico godimento degli spazi pubblici nel centro cittadino.

L’attività concentrata in particolare nelle zone della movida, luogo ove abitualmente nei fine settimana si concentrano giovani, ha complessivamente permesso di controllare 52 persone nonché 15 veicoli, e di accertare n.3 sanzioni al codice della strada.

Palestra trasformata in discoteca

In particolare il personale delle forze dell’ordine è puntualmente intervenuto ad ogni segnalazione pervenuta sul N.U.E. 112 nonché a dato seguito anche ad una segnalazione pervenuta sulla App “Youpol”, (applicazione disponibile per smartphone, tablet e computer, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, relative a episodi di bullismo, spaccio di droga, e violenza domestica includendo testo, immagini, video e audio, che allo stesso tempo possono essere geolocalizzate, e la possibilità di chattare in tempo reale con la sala operativa della Polizia di Stato), secondo la quale in una nota palestra di questo centro si sarebbe tenuto, fino a tarda notte, un intrattenimento musicale dal vivo senza alcuna autorizzazione.

Il personale ha effettivamente accertato la natura della segnalazione nonché sul posto costatavano che effettivamente era in atto l’intrattenimento musicale per il quale al momento sono in atto ulteriori accertamenti circa eventuali titoli autorizzatori.

Locale aperto ma doveva essere chiuso

Durante i controlli di pattugliamento nelle zone centrali veniva coadiuvato personale della Polizia Locale nel controllo di un esercizio pubblico, già risultante come cessata attività, mentre nella fase di accertamento risultavano presenti clienti intenti nel consumare bevande.

Gli operatori acquisivano documentazione in quanto al momento dell’accertamento non si evinceva l’effettiva regolarità dell’esercizio commerciale, ed è allo studio l’accertamento per definire le eventuali violazioni.

Alto impatto

La giornata di ieri, oltre al servizio straordinario di alto impatto, non esclude ma integra la consueta attività di prevenzione e soccorso pubblico operata dalla Squadra Volante che in particolare ha visto l’impegno di 8 pattuglie nell’arco delle 24 ore le quali, oltre ha prestare tempestivo intervento e aiuto al cittadino, hanno identificato e controllato 79 persone di cui 18 extracomunitari nonché 12 veicoli.