Malagò "Su Sinner fatti chiari, totalmente ottimista e sereno" - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – “Su quello che mi auguro già mi sono espresso, credo che i fatti sono molto chiari, sono molto evidenti e secondo me oltre questo non c’è altro da aggiungere: uno deve essere totalmente ottimista e sereno proprio per quello che Sinner ha già dimostrato”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta le dichiarazioni di Jannik Sinner che, nella conferenza stampa che ha seguito il suo debutto vincente agli Australian Open, è tornato a parlare del caso Clostebol in vista dell’udienza al Tas fissata per il 16 e il 17 aprile prossimi. “Sinner mi sembra sia straordinario per come sta approcciando a questo elemento di discussione mediatica” aggiunge il numero uno dello sport italiano.

