Malagò "Nuovo ct martedì? Possibile, ma prima altre novità" - Tuttoggi.info

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Malagò “Nuovo ct martedì? Possibile, ma prima altre novità”

ItalPress

Malagò “Nuovo ct martedì? Possibile, ma prima altre novità”

Gio, 23/07/2026 - 18:02

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MILANO (ITALPRESS) – “Il nuovo ct? Io penso che sia interesse di tutti averlo il prima possibile, ma cerchiamo di avere tutte le valutazioni migliori per decidere. Martedì il nome? Possibile”. Così il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, all’uscita dalla Lega di Serie A e in merito alla nomina del nuovo commissario tecnico. “Penso che prima di martedì magari ci sarà qualche altro nome che farà parte del gruppo, mi riferisco ad altri ruoli che al momento sono scoperti”, ha aggiunto il numero 1 del calcio italiano, con ogni probabilità riferendosi alla figura del capo-delegazione della Nazionale, rimasta scoperta dopo le dimissioni di Gianluigi Buffon, tra l’altro tra i candidati per ricoprire un incarico che conosce bene.

xp9/ari/gtr

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