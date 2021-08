Malagò “Nuoto molto bene, su scherma servono riflessioni” - Tuttoggi

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto: dopo la strepitosa medaglia nella 4×100 stile libero è arrivato anche questo bronzo nella 4×100 mista, termometro della forza di una squadra molto eclettica. Faccio i complimenti ai ragazzi e alla federazione, davvero un ottimo lavoro: andare oltre era impossibile, Australia e Stati Uniti hanno stradominato il medagliere del nuoto”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta così i risultati del mattino ai Giochi Olimpici di Tokyo. “La scherma invece decisamente male – prosegue il numero uno dello sport italiano parlando dell’eliminazione della squadra maschile di fioretto – Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante e invece ci amareggia tanto non essere neanche in zona medaglia. Questo sicuramente comporterà delle riflessioni”.

(ITALPRESS).