Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club - Tuttoggi.info

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Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club

ItalPress

Malagò, Maldini e Leonardo in Lega A per incontrare i club

Gio, 23/07/2026 - 15:02

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MILANO (ITALPRESS) – Giornata importante in Lega A e in generale per tutto il calcio italiano. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, sono arrivati negli uffici di via Rosellini, a Milano, dove è in corso l’assemblea dei club di Serie A. Accolti dal numero 1 della Lega A, Ezio Maria Simonelli, e dall’amministratore delegato, Luigi De Siervo, i tre esporranno ai presidenti e ai rappresentanti delle 20 società, il progetto federale, facendo anche il punto sulla situazione riguardante l’ingaggio del nuovo commissario tecnico della Nazionale.

xp9/ari/gsl

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