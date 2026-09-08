Malagò "C'è senso di responsabilità e fiducia per nuovo corso della Nazionale" - Tuttoggi.info

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Malagò “C’è senso di responsabilità e fiducia per nuovo corso della Nazionale”

ItalPress

Malagò “C’è senso di responsabilità e fiducia per nuovo corso della Nazionale”

Mar, 08/09/2026 - 20:03

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ROMA (ITALPRESS) – In vista dell’esordio della nuova Nazionale di Roberto Mancini “c’è attesa e aspettativa. Questo è un bene ma è anche un onore importante in termini di responsabilità. Tra tutte le persone con cui lavoro e collaboro c’è un senso di responsabilizzazione, hanno capito che ognuno deve fare qualcosa”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine di un evento della Lega a Roma. “C’è fiducia per questo nuovo corso – aggiunge -. Credo che i presupposti li stiamo costruendo bene, poi è tutto da vedere quello che succede sul campo”.
mec/gm/gtr

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