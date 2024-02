Maioli "Credit Agricole crede da sempre in ciclismo" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo una storia antichissima in questo sport, abbiamo avuto una squadra World Tour, siamo sponsor da sempre della maglia gialla, abbiamo contribuito fattivamente a portare il Tour in Italia a luglio, il ciclismo è uno sport popolare, è un momento di socialità. La bici raccoglie la voglia di partecipare, è un grandissimo spot per l’Italia”. Così l’amministratore delegato di Credit Agricole Italia e Senior Country Officer, Giampiero Maioli, durante la presentazione delle classiche di Primavera presso Le Village by Crédit Agricole a Milano.

