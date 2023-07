Magione, inaugurata la nuova ambulanza della Misericordia - Tuttoggi.info

Nell’occasione il commosso ricordo del volontario Graziano Urbani mancato all’improvviso: “una persona davvero speciale”

Inaugurata la nuova ambulanza della Misericordia di Magione, finanziata in gran parte con le donazioni del 5 per mille, un’altra importante dotazione che permette di ampliare ancora di più i tanti servizi che vengono svolti dall’associazione a cui la comunità locale è molto legata.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, i volontari della Misericordia, rappresentanti delle associazioni locali tra cui AVIS e Centro Anziani, i Carabinieri di Magione, il Direttore del distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1 Emilio Abbritti, esponenti dell’Ordine dei Cavalieri di Malta e dell’Amministrazione Comunale rappresentata dal vicesindaco Massimo Lagetti.

Nell’occasione è stato ricordato Graziano Urbani, membro della Misericordia venuto a mancare all’improvviso alcuni giorni fa lasciando un dolore fortissimo nella famiglia e in tutta la comunità. “Non è retorica dire – ha affermato il governatore Fabrizio Alunni nel suo discorso durante la celebrazione della Santa messa che ha preceduto l’inaugurazione – che è venuta a mancare una persona impegnata in tante associazioni con grande impegno e generosità, una persona davvero speciale”.

Il Governatore ha poi ripercorso la storia della Confraternita magionese che quest’anno compie i trentatré anni di attività. “Trentatré anni spesi a cercare di offrire un servizio sempre più professionale etempestivo ai bisogni della comunità – ha dichiarato –, puntando sempre verso una crescita personale e di gruppo.Un cammino impegnativo, talvolta difficile ma pieno di grandi soddisfazioni. Un grazie va speso sicuramente per tutti coloro che dal quell’11 luglio 1990 si son presi la responsabilità e l’impegno di intraprendere questo percorso, con tutti i suoi oneri ed onori, a tutti i consiglieri che nel corso di questi anni hanno preso importanti decisioni ed affrontato qualsiasi situazione fino ad arrivare dove siamo oggi. La nostra Misericordia, grazie all’impegno dei tanti volontari, sta divenendo sempre più punto di riferimento a livello Nazionale davanti agli eventi catastrofici, contando sul prezioso e meticoloso impegno del nostro vicegovernatore responsabile di Protezione Civile, Filippo Rigucci, il quale con tanto impegno sta facendo crescere egregiamente il nucleo di ricerca in superficie e su macerie con le unità cinofile da soccorso, il nucleo di soccorso a cavallo e, con grande responsabilità, sta prendendo parte agli ultimi eventi di emergenza, dietro richiesta della Confederazione, come Event Manager.”

Dalle Marche a settembre 2022, poi l’Emilia Romagna a maggio ed in ultimo a Bastia Umbra qualche settimana fa, la Misericordia di Magione è stata subito attivata per portare soccorso nelle zone colpite dall’alluvione.

Fabrizio Alunni ha quindi ringraziato la cittadinanza magionese che li sostiene con il 5×1000.​ ​“Quest’anno – ha fatto sapere – abbiamo impiegato questo importante contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza. Un altro mezzo che si aggiunge al nostro parco macchine e che ci permetterà di rispondere con prontezza ed efficienza alle richieste di intervento.​ ​Grazie anche alla ​d​itta ​e​dile “Croitoriu Dumitru” per il contributo donato in vista dell’acquisto​ ​dell’ambulanza, ed ancora grazie anche al centro anziani di Magione, nella persona di Mario Mariuccini, che ci ha voluto donare per l’occasione un defibrillatore da poter istallare appunto nel nuovo mezzo”.