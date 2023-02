Magione, grazie al Pnrr finanziamenti per quasi 350mila euro: i progetti - Tuttoggi

“La nostra amministrazione, anche grazie alla fondamentale collaborazione degli uffici competenti, – spiega il vicesindaco Massimo Lagetti con delega all’innovazione tecnologica del Comune di Magione – ha presentato ben sei richieste per i bandi finalizzati alla digitalizzazione delle Pubbliche amministrazioni e, per i quali, abbiamo ottenuto il finanziamento. È, inoltre, in fase di completamento una settima richiesta relativa alla “Piattaforma digitale nazionale dati”. Tra quelle finanziate ricordo quelle relative all’incremento dei servizi dell’App Io e l’abilitazione al Cloud che assicura la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità”.

“Attivazione dei servizi – prosegue l’assessore – che la responsabile dell’ufficio per la transizione digitale, Roberta Ambrosi, sta seguendo e che richiederanno un notevole impegno al fine di attuarli nei tempi previsti dai bandi e secondo le linee dettate dal Ministero. L’esito positivo delle verifiche consentirà l’erogazione effettiva dei finanziamenti“.

Candidature presentate fino ad oggi per i bandi PA digitale 2026 finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU:

Misura 1.4.3 Adozione APP IO Comuni – Servizi e cittadinanza digitale emesso il decreto di finanziamento per € 8.232,00

Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali comuni – M1C1 PNRR emesso il decreto di finanziamento per € 121.992,00

Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici Comuni – M1C1 PNRR – Servizi e cittadinanza digitale emesso il decreto di finanziamento per € 155.234,00

Misura 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali vomuni – PNRR M1C1 Investimento 1.4 – Servizi e cittadinanza digitale emesso il decreto di finanziamento per € 32.589,00

Misura 1.4.4 – SPID CIE – Comuni Missione 1 Componente 1 del PNRR Servizi e cittadinanza digitale emesso il decreto di finanziamento per € 14.000,00

Misura 1.4.3 PagoPA – Comuni – Missione 1 Componente 1del PNRR, finanziato – Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale emesso il decreto di finanziamento per € 16.283,00

Totale finanziato € 348.330,00

Il Comune di Magione è in procinto di presentare un’ulteriore candidatura per l’avviso: Misura 1.3.1 “Piattaforma digitale nazionale dati” Comuni Ottobre 2022 in scadenza il 17 febbraio p.v.