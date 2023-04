Magione, festa per le coppie più longeve con Capecchi finalmente libero

Ma è stata una festa doppia per la presenza di un fotografo di eccezione per l’evento, Riccardo Capecchi, tornato finalmente libero dopo la positiva conclusione della vicenda giudiziaria che lo aveva visto protagonista, suo malgrado, in Perù. Dopo la piena assoluzione il fotografo è potuto tornare in Italia, nella sua Castiglione. “È tornato finalmente al suo lavoro – il commento di Chiodini – ed è stato un piacere averlo tra noi”.

(foto dal profilo Facebook del sindaco Giacomo Chiodini)